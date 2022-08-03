Соник Бум (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 21 смотреть онлайн
8.92016, Sonic Boom
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мультсериал – находка для фанатов культовой игры Sega. Отважный ежик Соник борется со злом в лице хитроумного доктора Эггмана, который все время строит козни. Проходить все испытания герою помогают его верные друзья: лисенок Тейлз, ехидна Наклз, ежиха Эми Роуз и барсучиха Стикс.
СтранаСША, Франция
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
6.9 IMDb
- НРРежиссёр
Наталис
Раут Сьозак
- Актёр
Роджер
Крэйг Смит
- СРАктриса
Синди
Робинсон
- КОАктриса
Коллин
О’Шонесси
- Актёр
Трэвис
Уиллингэм
- МПАктёр
Майк
Поллок
- НФАктриса
Ника
Футтерман
- КТАктёр
Кирк
Торнтон
- УУАктёр
Уолли
Уингерт
- ЙОАктёр
Йоханнес
Оливер Хэмм
- БФАктёр
Билл
Фрейбергер
- НРСценарист
Наталис
Раут Сьозак
- БФСценарист
Билл
Фрейбергер
- ДССценарист
Джоэль
Селлнер
- БФПродюсер
Билл
Фрейбергер
- ИКПродюсер
Ивет
Каплан
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фролова
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова