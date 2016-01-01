Соник Бум. Сезон 2. Серия 11
Wink
Детям
Соник Бум
2-й сезон
11-я серия

Соник Бум (мультсериал, 2016) сезон 2 серия 11 смотреть онлайн

8.92016, Sonic Boom
Мультсериалы6+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Мультсериал – находка для фанатов культовой игры Sega. Отважный ежик Соник борется со злом в лице хитроумного доктора Эггмана, который все время строит козни. Проходить все испытания герою помогают его верные друзья: лисенок Тейлз, ехидна Наклз, ежиха Эми Роуз и барсучиха Стикс.

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Страна
США, Франция
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соник Бум»