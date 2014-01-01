Соник Бум. Сезон 1. Серия 22
Wink
Детям
Соник Бум
1-й сезон
22-я серия

Соник Бум (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

8.92014, Sonic Boom
Мультсериалы6+

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Сюжет

Мультсериал – находка для фанатов культовой игры Sega. Отважный ежик Соник борется со злом в лице хитроумного доктора Эггмана, который все время строит козни. Проходить все испытания герою помогают его верные друзья: лисенок Тейлз, ехидна Наклз, ежиха Эми Роуз и барсучиха Стикс.

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Информация

Страна
Франция, США
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Соник Бум»