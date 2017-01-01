Сомнение. Сезон 1. Серия 12
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Сомнение (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.92017, Doubt
Драмы, Зарубежные18+

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Сюжет

Сэди Эллис — умная, шикарная женщина и успешный адвокат в юридической фирме. Еe новый клиент — Уильям «Билли» Конвэй. Харизма — второе имя этого мужчины. Билли мог совершить, а мог и не совершить жестокое преступление, в котором его считают виновным. Хуже всего то, что Сэди начинает влюбляться в него, и быть безучастным профессионалом ей уже не получится.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Зарубежные

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Сомнение»

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