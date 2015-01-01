Сол и Лу (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн

Далеко в небе, среди пушистых облаков, живут два весёлых друга Лу и Сол. Первый пробуждается ночью, второй гуляет по небосклону целый день, поэтому друзья встречаются либо на закале, либо на рассвете. Однако это не мешает любопытным малышам вместе познавать удивительный мир, который находится внизу. Поудобней усевшись на ватные облака, ребята делятся друг с другом интересными наблюдениями, которые каждый записал на камеру. С особым интересом Сол и Лу изучают все, что происходит в животном мире, начиная от морских обитателей и заканчивая животными и птицами.



Сериал Сол и Лу 1 сезон 21 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.