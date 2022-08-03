4 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

На этом уроке мы совершим увлекательное путешествие во времени и пространстве, увидим величайшие творения человека и природы во всем мире. Узнаем, какая участь постигла знаменитые семь чудес света, почему так необходимо стараться сохранить великолепные природные и архитектурные объекты Земли, занесенные в список объектов Всемирного культурного и природного наследия.



