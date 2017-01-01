Софи. Жизнь с чистого листа. Серия 10
Wink
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Софи. Жизнь с чистого листа
1-й сезон
10-я серия

Софи. Жизнь с чистого листа (сериал, 2017) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2017, Soof: een nieuw begin
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Как начать новую жизнь после развода? Софи и Каспер приняли идеальное, на их взгляд, решение. Чтобы не травмировать детей и не нести финансовые потери, они все остались в одном доме на разных этажах. Но разве можно избежать трудностей, продолжая жить под одной крышей?

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Рейтинг

7.0 IMDb