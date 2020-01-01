WinkДетям8 класс. БиологияОпорно-двигательная системаСоединение костей
8 класс. Биология (сериал, 2020) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн
6.62020, Соединение костей
Образовательные0+
Серия в подписке «Кино и ТВ на 6 месяцев»
Сезоны и серии
- 0+9 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 1
- 0+6 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 2
- 0+6 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 3
- 0+4 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 4
- 0+7 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 5
- 0+7 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 6
- 0+8 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 7
- 0+11 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 8
- 0+12 мин
8 класс. Биология
Сезон 4 Серия 9
Сюжет
В ходе этого урока мы начнем знакомство с тем, каким образом наши кости соединяются и узнаем, почему некоторые из них подвижны, а другие не двигаются друг относительно друга.
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