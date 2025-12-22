Сочувствующий (сериал, 2024) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Заключённый исправительного лагеря во Вьетнаме пишет признание. Некоторое время назад, когда война уже близилась к завершению, он служил капитаном при генерале Южного Вьетнама и шпионил в пользу Севера. Он сотрудничал с ЦРУ, тяжело переживал пытки пойманных коммунистических товарищей и после победы мечтал начать строить прекрасный Вьетнам будущего, но получил приказ бежать вместе с генералом в США. В новой стране капитан пытался найти своё место и продолжал исправно докладывать Вьетконгу.

