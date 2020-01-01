События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2020) сезон 8 серия 7 смотреть онлайн

Аналитическое шоу в лучших традициях жанра. Джон Оливер не только телеведущий, но и отличный комик, поэтому его еженедельное ток-шоу наполнено сатирой и острым юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.



Сериал События прошедшей недели с Джоном Оливером 8 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.