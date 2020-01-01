События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2020) сезон 8 серия 2 смотреть онлайн

2020, Last Week Tonight with John Oliver
Аналитическое шоу в лучших традициях жанра. Джон Оливер не только телеведущий, но и отличный комик, поэтому его еженедельное ток-шоу наполнено сатирой и острым юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.
7.7 КиноПоиск
8.9 IMDb
- БЛРежиссёр
Брюс
Ледди
- ДОАктёр
Джон
Оливер
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- РБАктёр
Райан
Барджер
- НМАктёр
Ноэль
Макнил
- АБАктёр
Альберто
Бонилла
- ХДАктёр
Х.
Джон Бенжамин
- РДАктриса
Рэйчел
Дрэч
- ГГАктёр
Гилберт
Готтфрид
- КЭСценарист
Кевин
Эйвери
- ТКСценарист
Тим
Карвелл
- ДГСценарист
Джош
Гонделман
- ТКПродюсер
Тим
Карвелл
- ДОПродюсер
Джон
Оливер
- ЭМХудожник
Эрик
Морелл
- МНХудожник
Марк
Ньюэлл
- РБМонтажёр
Райан
Барджер
- ЭММонтажёр
Энтони
Миэйл
- ДХМонтажёр
Джон
Хиггинс
- БГКомпозитор
Боб
Голден