События прошедшей недели с Джоном Оливером. Сезон 7. Серия 26
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Сериалы
События прошедшей недели с Джоном Оливером
7-й сезон
26-я серия
2020, Last Week Tonight with John Oliver
ТВ-шоу, Комедия18+

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События прошедшей недели с Джоном Оливером (сериал, 2020) сезон 7 серия 26 смотреть онлайн

О сериале

Аналитическое шоу в лучших традициях жанра. Джон Оливер не только телеведущий, но и отличный комик, поэтому его еженедельное ток-шоу наполнено сатирой и острым юмором. Последние новости, общественные и политические события — ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Серьезные темы здесь соседствуют с юмористическими скетчами, а в гости частенько заходят звезды кино и телевидения.

Страна
США
Жанр
Комедия, ТВ-шоу
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
8.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «События прошедшей недели с Джоном Оливером»