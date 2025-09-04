Собака (сериал, 2005) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Собака. Сезон 1. Серия 1
Собака (сериал, 2005) сезон 1 серия 1

2005, Köpek
Приключения18+

О сериале

Известный по кличке «Пёс», Йылмаз похищен из тюрьмы Решатом, проворачивающим тёмные дела. Решат намеревается использовать Йылмаза, чтобы устранить Давута, человека номер один в организации, и заменить его.

Турция
Приключения

4.6 IMDb