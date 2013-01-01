Снежный барс: белый отшельник (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Величественные снежные барсы — короли горных склонов Алтая и Гималаев и пустыни Гоби, но людям эти скрытные звери почти не встречаются. Съeмочная группа проекта отправляется на поиски удивительной дикой кошки и попутно знакомит зрителя с бытом местных кочевников и работой исследователей снежных барсов.



