1 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 4 серия 3 смотреть онлайн

На данном уроке будет рассмотрена тема Снежные загадки. Используя интересные загадки, мы поговорим о значении снега, узнаем, откуда он берется, какие его основные свойства (белый, рыхлый, непрозрачный). Также рассмотрим, какой формы бывают снежинки, прочитаем стихотворения о снеге и снежинках.



