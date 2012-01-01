Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Wink
Снайперы. Любовь под прицелом
1-й сезон
7-я серия

О сериале

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год. А потом началась война…Жизнь вновь столкнула наших героев в 1943-ем по разные стороны баррикад на Украине.

Драма
SD
50 мин / 00:50

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

