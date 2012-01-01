Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
2012, Снайперы. Любовь под прицелом. Серия 7
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год. А потом началась война…Жизнь вновь столкнула наших героев в 1943-ем по разные стороны баррикад на Украине.
ЖанрДрама
КачествоSD
Время50 мин / 00:50
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ЗРРежиссёр
Зиновий
Ройзман
- СУРежиссёр
Сергей
Усачев
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актёр
Александр
Устюгов
- АХАктёр
Андреас
Хельги Шмид
- ЮНАктёр
Юрий
Назаров
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актриса
Валерия
Ланская
- Актриса
Светлана
Устинова
- СМАктёр
Сергей
Марин
- ССАктриса
Светлана
Смирнова-Кацагаджиева
- ЕКСценарист
Евгений
Куратов
- ЗРСценарист
Зиновий
Ройзман
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ЛМПродюсер
Левон
Манасян
- ЮУХудожник
Юрий
Устинов
- МОХудожница
Марина
Оганесян
- СХМонтажёр
Сергей
Хегай
- ТОМонтажёр
Тимур
Онацкий
- ВКОператор
Виталий
Коневцов
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев