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Снайперы. Любовь под прицелом
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5-я серия

Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2012, Снайперы. Любовь под прицелом. Серия 5
Драма, Военный18+

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О сериале

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год. А потом началась война…Жизнь вновь столкнула наших героев в 1943-ем по разные стороны баррикад на Украине.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»