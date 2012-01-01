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Снайперы. Любовь под прицелом
1-й сезон
4-я серия

Снайперы. Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2012, Снайперы. Любовь под прицелом. Серия 4
Драмы18+

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Сюжет

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год. А потом началась война…Жизнь вновь столкнула наших героев в 1943-ем по разные стороны баррикад на Украине.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы. Любовь под прицелом»