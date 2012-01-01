Снайперы: Любовь под прицелом. Серия 3
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Снайперы: Любовь под прицелом
1-й сезон
3-я серия

Снайперы: Любовь под прицелом (сериал, 2012) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2012, Снайперы: Любовь под прицелом. Серия 3
Драма, Военный18+

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О сериале

Познакомились советская десятиклассница Катя с немецким юношей Александром. И возникло между ними чувство, помешать которому, казалось, ничто не могло. Шел 39-й год, был подписан известный пакт о ненападении между Германией и Россией. А потом Александр срочно уехал, даже не попрощавшись. А потом началась война…

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайперы: Любовь под прицелом»