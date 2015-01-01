Снайпер: Последний выстрел. Серия 2
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Снайпер: Последний выстрел
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2-я серия

Снайпер: Последний выстрел (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.02015, Снайпер: Последний выстрел. Серия 2
Военные, Боевики12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Лето 1941-го. Наступление вермахта развивается по всем фронтам. Красная Армия на грани катастрофы. В эпицентре событий – судьбы русского Николая Волохова и француза Андре Ренье.

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Информация

Страна
Беларусь
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Боевики, Мини-сериалы

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Снайпер: Последний выстрел»

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