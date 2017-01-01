Снайпер. Офицер СМЕРШ (сериал, 2017) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Историческая драма о противостоянии советского и немецкого снайперов в Великую Отечественную войну. Сталинград, 1943 год. Батальон Красной армии почти уничтожен. Не последнюю роль в этом сыграл снайпер Лотар фон Дибиц, забравший жизни у многих защитников города. Вместо подкрепления в помощь остаткам отряда присылают трех снайперов, среди которых – старший лейтенант Егоров. Чтобы остановить наступление врага, ему приходится вступить в схватку с фон Дибицем. Из-за этого пострадать может не только он, но и его невеста – санитарка Женя. Сериал «Снайпер. Офицер СМЕРШ» можно посмотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.

