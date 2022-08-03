Снайпер. Офицер СМЕРШ (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
8.92017, Снайпер. Офицер СМЕРШ. Серия 1
Военный, Мелодрама16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Историческая драма о противостоянии советского и немецкого снайперов в Великую Отечественную войну. Сталинград, 1943 год. Батальон Красной армии почти уничтожен. Не последнюю роль в этом сыграл снайпер Лотар фон Дибиц, забравший жизни у многих защитников города. Вместо подкрепления в помощь остаткам отряда присылают трех снайперов, среди которых – старший лейтенант Егоров. Чтобы остановить наступление врага, ему приходится вступить в схватку с фон Дибицем. Из-за этого пострадать может не только он, но и его невеста – санитарка Женя. Сериал «Снайпер. Офицер СМЕРШ» можно посмотреть в хорошем качестве онлайн на Wink.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.1 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Никита
Ефремов
- МААктриса
Мария
Андреева
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Биркхольц
- КМАктёр
Константин
Милованов
- Актёр
Павел
Делонг
- ДААктёр
Дмитрий
Арбенин
- Актёр
Юрий
Цурило
- СВАктёр
Сергей
Власов
- КНАктёр
Кирилл
Новицкий
- ВГАктриса
Валентина
Гарцуева
- ГШСценарист
Глеб
Шпригов
- ГШПродюсер
Глеб
Шпригов
- АДПродюсер
Армен
Давитян
- ОКПродюсер
Олег
Коваленок
- ЮБПродюсер
Юрий
Базик
- ВШХудожник
Вадим
Шафранский
- ЛМХудожница
Людмила
Мильчанина
- ДЛХудожник
Дмитрий
Лаппо
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- ИПМонтажёр
Игорь
Пашкевич
- РФОператор
Роберт
Филатов
- ОЛКомпозитор
Олег
Ладов