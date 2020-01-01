10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

СМИ и политика
10 класс. Обществознание
Политическая жизнь общества
СМИ и политика

О сериале

На этом уроке все желающие смогут самостоятельно изучить тему СМИ и политика. На нем мы более подробно рассмотрим один из компонентов политической системы, а именно: коммуникативный компонент. Одним из инструментов этой системы являются средства массовой информации. На уроке дадим определение термину СМИ, изучим его роль в политике.

