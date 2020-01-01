10 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 3 серия 14 смотреть онлайн

На этом уроке все желающие смогут самостоятельно изучить тему СМИ и политика. На нем мы более подробно рассмотрим один из компонентов политической системы, а именно: коммуникативный компонент. Одним из инструментов этой системы являются средства массовой информации. На уроке дадим определение термину СМИ, изучим его роль в политике.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал СМИ и политика 3 сезон 14 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.