Смешное время. Скетчи (сериал, 2019) сезон 5 серия 112 смотреть онлайн

Современное поколение — кто эти люди? Блогеры, которым прямой эфир дороже своей безопасности, назойливые борцы за социальную справедливость, тусовщики из торговых центров и влюблeнные парочки, которые общаются только в мессенджерах. Узнали себя и своих знакомых?

