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Смешарики
8-й сезон
11-я серия

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 8 серия 11 смотреть онлайн

2004, Смешарики. Сезон 8. Слишком фигурное катание 2
Мультсериалы0+

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Сюжет

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»

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