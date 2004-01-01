Wink
Детям
Смешарики
4-й сезон
9-я серия

Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 4 серия 9 смотреть онлайн

2004, Смешарики. Сезон 4. Масленица
Мультсериалы0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смешарики»