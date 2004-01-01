Смешарики (мультсериал, 2004) сезон 10 серия 20 смотреть онлайн

WinkДетямСмешарики10-й сезон20-я серия
2004, Смешарики. Сезон 10. С новым Хрумом (часть 2)
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Знакомьтесь, смешные шарики. Веселые круглые создания, обитающие в вымышленном пасторальном мирке. Серии строятся так, чтобы обыгрывать проблемные ситуации, встречающиеся на жизненном пути ребенка. Вдобавок, герои мультфильма обожают цитировать классику мирового кино.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.7 IMDb
- ДЧРежиссёр
Денис
Чернов
- ДСРежиссёр
Джангир
Сулейманов
- ОМРежиссёр
Олег
Мусин
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ИДАктёр
Игорь
Дмитриев
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- АЛАктёр
Алексей
Лебедев
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- АЛСценарист
Алексей
Лебедев
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ГМСценарист
Герман
Молчанов
- ИППродюсер
Илья
Попов
- АГПродюсер
Александр
Герасимов
- ВМПродюсер
Вячеслав
Маясов
- АППродюсер
Анатолий
Прохоров
- АШХудожница
Антонина
Шмелева
- ЕФХудожница
Елена
Фирсова
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель
- СККомпозитор
Сергей
Киселев