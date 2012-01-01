Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Познавательный спин-офф любимых «Смешариков». В каждом эпизоде развивающего мультсериала веселые шарообразные герои совершают научные открытия, пробуют свои силы в изобретательстве, осваивают программирование и делятся с юными зрителями полезной информацией.



Сериал Смешарики: Пин-код 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.