Смешарики: Пин-код (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

2012, Смешарики: Пин-код. Испытание
Мультсериалы6+
О сериале
Познавательный спин-офф любимых «Смешариков». В каждом эпизоде развивающего мультсериала веселые шарообразные герои совершают научные открытия, пробуют свои силы в изобретательстве, осваивают программирование и делятся с юными зрителями полезной информацией.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время13 мин / 00:13
Рейтинг
8.5 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- АБРежиссёр
Анна
Борисова
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- Актёр
Сергей
Мардарь
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- КБАктриса
Ксения
Бржезовская
- АЛАктёр
Андрей
Лёвин
- Актёр
Сергей
Паршин
- ВМАктёр
Владимир
Маслаков
- ДЯСценарист
Дмитрий
Яковенко
- АГСценарист
Алексей
Горбунов
- СВСценарист
Семён
Воронин
- ИКСценарист
Иордан
Кефалиди
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ООХудожница
Ольга
Овинникова
- НТХудожница
Наталья
Тренихина
- АШХудожница
Антонина
Шмелева
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда