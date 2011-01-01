Смешарики: Мир без насилия. Путаница
Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Мир без насилия
2-я серия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

8.82011, Смешарики: Мир без насилия. Путаница
Мультсериалы0+

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О сериале

Любимые шарообразные герои учат ребят пацифизму, доказывая, что любую ситуацию можно решить без кулаков и скандалов. Юные зрители узнают, как общаться со сверстниками и детьми постарше, как быть хорошим другом, и почему так важно делать добрые дела. Каждая серия – новый полезный совет.

Сериал Смешарики: Мир без насилия 6 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
SD
Время
1 мин / 00:01

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