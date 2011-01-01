Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 серия 2 смотреть онлайн

Любимые шарообразные герои учат ребят пацифизму, доказывая, что любую ситуацию можно решить без кулаков и скандалов. Юные зрители узнают, как общаться со сверстниками и детьми постарше, как быть хорошим другом, и почему так важно делать добрые дела. Каждая серия – новый полезный совет.



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