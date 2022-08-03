Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн

Любимые шарообразные герои учат ребят пацифизму, доказывая, что любую ситуацию можно решить без кулаков и скандалов. Юные зрители узнают, как общаться со сверстниками и детьми постарше, как быть хорошим другом, и почему так важно делать добрые дела. Каждая серия – новый полезный совет.

