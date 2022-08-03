Смешарики: Азбука (мультсериал, 2011) сезон 6 серия 6 смотреть онлайн
8.82011, Смешарики: Мир без насилия. Он меня назвал
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Любимые шарообразные герои учат ребят пацифизму, доказывая, что любую ситуацию можно решить без кулаков и скандалов. Юные зрители узнают, как общаться со сверстниками и детьми постарше, как быть хорошим другом, и почему так важно делать добрые дела. Каждая серия – новый полезный совет.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
