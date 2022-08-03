Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Следить за своим здоровьем надо приучаться с ранних лет, и в этом юным зрителям помогут любимые мультперсонажи. На собственном опыте смешарики объяснят детям, почему так важно соблюдать гигиену, заниматься физкультурой и правильно питаться, а также подскажут, что делать, если вдруг заболел.

