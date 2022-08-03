Смешарики: Азбука (мультсериал, 2008) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
8.82008, Смешарики: Азбука здоровья. Горький вкус справедливости
Следить за своим здоровьем надо приучаться с ранних лет, и в этом юным зрителям помогут любимые мультперсонажи. На собственном опыте смешарики объяснят детям, почему так важно соблюдать гигиену, заниматься физкультурой и правильно питаться, а также подскажут, что делать, если вдруг заболел.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время1 мин / 00:01
8.6 КиноПоиск
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин