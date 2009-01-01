Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн
8.82009, Смешарики: Азбука прав ребенка. Серия 5
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
В простой, но информативной форме смешарики рассказывают маленьким гражданам об их правах, прописанных в законодательстве разных стран мира. Каждая серия посвящена одному из прав, которые ребенок получает по факту рождения и которые ни в коем случае нельзя ущемлять, ведь все дети равны.
Сериал Смешарики: Азбука прав ребенка 4 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин