Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
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Сюжет
Познавательный мультсериал, в котором любимые круглые герои исследуют обычаи народов России и делятся своими наблюдениями. Кар-Карыч впечатлит друзей меткой стрельбой из лука и расскажет о путешествии в Бурятию, где местные лучники обучили его своему искусству во время праздника Сурхарбан. Бараш получит кучтэнэч от поклонника из Татарстана и изучит татарский язык, чтобы ответным письмом поблагодарить за сладкий гостинец. Крош и Ежик узнают, почему в Башкортостане мед считается настоящим сокровищем и причем здесь башкирская медоносная пчела. Приготовьтесь к удивительным открытиям с веселыми кругляшами — мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультсериалы, Для самых маленьких
Рейтинг
- АГРежиссёр
Алексей
Горбунов
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Штурмак
- СМРежиссёр
Светлана
Мардаголимова
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- АВАктёр
Антон
Виноградов
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МЧАктёр
Михаил
Черняк
- ОВСценарист
Ольга
Вербицкая
- МКСценарист
Мария
Корнилова
- АКСценарист
Алена
Кропачева
- СМСценарист
Светлана
Мардаголимова
- ИППродюсер
Илья
Попов
- ЮНПродюсер
Юлия
Николаева
- ТППродюсер
Татьяна
Павлова
- АОПродюсер
Анастасия
Опенченко
- ТВХудожница
Татьяна
Водоскова
- ЕМХудожница
Елена
Мамаева
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АММонтажёр
Аркадий
Муратов
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда