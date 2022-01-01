Смешарики: Азбука дружбы народов (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

Сюжет

Познавательный мультсериал, в котором любимые круглые герои исследуют обычаи народов России и делятся своими наблюдениями. Кар-Карыч впечатлит друзей меткой стрельбой из лука и расскажет о путешествии в Бурятию, где местные лучники обучили его своему искусству во время праздника Сурхарбан. Бараш получит кучтэнэч от поклонника из Татарстана и изучит татарский язык, чтобы ответным письмом поблагодарить за сладкий гостинец. Крош и Ежик узнают, почему в Башкортостане мед считается настоящим сокровищем и причем здесь башкирская медоносная пчела. Приготовьтесь к удивительным открытиям с веселыми кругляшами — мультсериал «Смешарики: Азбука дружбы народов» 2022 года смотреть онлайн можно на Wink.



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