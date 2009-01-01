Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Смешарики открывают для себя волшебный мир литературы и спешат поделиться со зрителями своими любимыми книгами. В веселой, доступной и увлекательной форме шарообразные герои расскажут малышам о прочитанном и объяснят, почему читать – это классно, интересно и очень полезно. Спешите видеть!



