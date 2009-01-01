Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн
8.82009, Смешарики: Азбука чтения. Чтение расширяет горизонты
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Смешарики открывают для себя волшебный мир литературы и спешат поделиться со зрителями своими любимыми книгами. В веселой, доступной и увлекательной форме шарообразные герои расскажут малышам о прочитанном и объяснят, почему читать – это классно, интересно и очень полезно. Спешите видеть!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время0 мин / 00:00
Рейтинг
- АМРежиссёр
Алексей
Минченок
- ААРежиссёр
Александра
Аверьянова
- КСРежиссёр
Катерина
Савчук
- ВБАктёр
Вадим
Бочанов
- ВПАктёр
Владимир
Постников
- СПАктриса
Светлана
Письмиченко
- МСХудожница
Мария
Сусидко
- ЛПХудожница
Лариса
Половикова
- АТХудожник
Алексей
Тищенко
- АПМонтажёр
Андрей
Прядченко
- МЛКомпозитор
Марина
Ланда
- ИЯЗвукорежиссёр
Игорь
Яковель
- ДДЗвукорежиссёр
Денис
Душин