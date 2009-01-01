Смешарики: Азбука чтения. Читать всегда! Читать везде!
Wink
Детям
Смешарики: Азбука
Азбука чтения
3-я серия

Смешарики: Азбука (мультсериал, 2009) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

8.82009, Смешарики: Азбука чтения. Читать всегда! Читать везде!
Мультсериалы0+

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Сюжет

Смешарики открывают для себя волшебный мир литературы и спешат поделиться со зрителями своими любимыми книгами. В веселой, доступной и увлекательной форме шарообразные герои расскажут малышам о прочитанном и объяснят, почему читать – это классно, интересно и очень полезно. Спешите видеть!

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Мультсериалы

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