Смертельный улов. Сезон 16. Серия 4
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16-й сезон
4-я серия

Смертельный улов (сериал, 2018) сезон 16 серия 4 смотреть онлайн

2018, Deadliest Catch
Документальные, ТВ-шоу18+

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Сюжет

Сериал, который рассказывает о соревновании рыболовецких судов в Беринговом море во время сезонов ловли королевского краба и краба-опилио (стригуна). База действий - Датч-Харбор, порт на небольшом острове Амакнак в бухте Уналашка, близ острова Уналашка из группы Алеутских островов.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

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