Смертельный улов. Сезон 16. Серия 23
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Смертельный улов (сериал, 2018) сезон 16 серия 23 смотреть онлайн

2018, Deadliest Catch
Документальный, Приключения18+

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О сериале

Сериал, который рассказывает о соревновании рыболовецких судов в Беринговом море во время сезонов ловли королевского краба и краба-опилио (стригуна). База действий - Датч-Харбор, порт на небольшом острове Амакнак в бухте Уналашка, близ острова Уналашка из группы Алеутских островов.

Страна
США
Жанр
Приключения, Документальный, Реалити - шоу
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельный улов»