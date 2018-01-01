Смертельный улов (сериал, 2018) сезон 14 серия 3 смотреть онлайн

Сериал, который рассказывает о соревновании рыболовецких судов в Беринговом море во время сезонов ловли королевского краба и краба-опилио (стригуна). База действий - Датч-Харбор, порт на небольшом острове Амакнак в бухте Уналашка, близ острова Уналашка из группы Алеутских островов.



Сериал Смертельный улов 14 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.