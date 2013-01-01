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Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
2013, Deadly Islands
Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира ок�еаном и ледниками
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Информация
СтранаСША
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
7.2 IMDb