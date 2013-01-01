Самые опасные моменты
Wink
Сериалы
Смертельные острова
1-й сезон
Самые опасные моменты

Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2013, Deadly Islands
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира океаном и ледниками

Сериал Самые опасные моменты 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.2 IMDb