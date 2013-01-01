Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира ок�еаном и ледниками



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