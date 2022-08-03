Акулий остров
Смертельные острова
1-й сезон
Акулий остров

Смертельные острова (сериал, 2013) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2013, Deadly Islands
Документальный18+

О сериале

Канадский биолог-натуралист Дейв Салмони на протяжении двадцати лет наблюдает за поведением крупных хищников в их естественной среде обитания. Вместе с бесстрашным ведущим и его съемочной группой зритель отправится в самые отдаленные и жуткие уголки планеты, отрезанные от внешнего мира океаном и ледниками

Страна
США
Жанр
Документальный
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.1 IMDb