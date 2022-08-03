Смертельное влечение. Серия 6
Смертельное влечение
1-й сезон
6-я серия

Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Heathers
Триллер, Криминал18+

О сериале

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.

США
Комедия, Криминал, Драма, Триллер
40 мин / 00:40

6.3 КиноПоиск
5.5 IMDb

