Смертельное влечение. Серия 3
Wink
Сериалы
Смертельное влечение
1-й сезон
3-я серия

Смертельное влечение (сериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

2018, Heathers
Триллеры, Драмы18+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Молодежный сериал по мотивам одноименного культового фильма 1988 года. Обычная американская школа с культом популярности и строгой иерархией. Элитой здесь считаются три отъявленные стервы по имени Хизер. Веронике Сойер удается примкнуть к крутым девчонкам, но их жестокости она не разделяет.

Сериал Смертельное влечение 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедии, Криминал, Драмы, Триллеры
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смертельное влечение»