Смертельное везение (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Старший детектив полиции Грейс Гиббс охотится на преступника, убивающего ее коллег. Несмотря на то, что имя маньяка известно — это Кори Бакстер — поймать его практически невозможно. В процессе расследования Грейс и ее напарник, младший детектив Чарли Фунг выходят на студентку из Китая, которая каким-то образом связана с Бакстером. Куда приведет полицейских эта зацепка?

