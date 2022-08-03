Смертельное везение. Серия 4
Wink
Сериалы
Смертельное везение
1-й сезон
4-я серия
7.82018, Dead Lucky
Триллер, Криминал18+

Эта серия пока недоступна

Смертельное везение (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Старший детектив полиции Грейс Гиббс охотится на преступника, убивающего ее коллег. Несмотря на то, что имя маньяка известно — это Кори Бакстер — поймать его практически невозможно. В процессе расследования Грейс и ее напарник, младший детектив Чарли Фунг выходят на студентку из Китая, которая каким-то образом связана с Бакстером. Куда приведет полицейских эта зацепка?

Страна
Австралия
Жанр
Криминал, Триллер
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb