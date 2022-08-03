Смертельное везение (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

7.82018, Dead Lucky
Триллер, Криминал18+
Смертельное везение (сериал, 2018) сезон 1 серия 4
Старший детектив полиции Грейс Гиббс охотится на преступника, убивающего ее коллег. Несмотря на то, что имя маньяка известно — это Кори Бакстер — поймать его практически невозможно. В процессе расследования Грейс и ее напарник, младший детектив Чарли Фунг выходят на студентку из Китая, которая каким-то образом связана с Бакстером. Куда приведет полицейских эта зацепка?
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- ДЦРежиссёр
Дэвид
Цезар
- РГАктриса
Рэйчел
Гриффитс
- ЙААктёр
Йосон
Ань
- МААктёр
Моджиан
Ариа
- ЙМАктёр
Йен
Медоуз
- РМАктёр
Риз
Малдун
- АСАктриса
Анна
Самсон
- СТАктриса
Сюзанна
Тан
- МНАктёр
Мэтью
Нэйбл
- СУАктриса
Сара
Уэст
- АМАктёр
Альдо
Миньоне
- ДПСценарист
Дрю
Проффитт
- СМПродюсер
Сью
Мастерс
- БГХудожник
Билл
Гудс
- КБМонтажёр
Катрина
Баркер
- МЕКомпозитор
Михаил
Езерский