7.82021, Fall River
Документальные, Исторические18+
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Смерть в Фолл-Ривер (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Документальный сериал о жестоких убийствах, потрясших американский городок Фолл-Ривер в конце 1970-х. Тогда во всем обвинили лидера сатанинского культа, но теперь оказалось, что он, возможно, невиновен.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыИсторические, Криминал, Документальные, Детективы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb