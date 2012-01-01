Смерть шпионам. Скрытый враг. Серия 1
Wink
Сериалы
Смерть шпионам. Скрытый враг
1-й сезон
1-я серия
2012, Смерть шпионам. Скрытый враг. Серия 1
Военные16+

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Смерть шпионам. Скрытый враг (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов – Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке, они начинают сотрудничать с Александром Галимовым остальные — прячутся в лесах. Помимо своей работы Галимов увлечен машинисткой СМЕРШа Любой Липинской, которая немного старше него в начале войны в бомбежке погиб ее единственный сын.

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Информация

Страна
Беларусь, Украина
Качество
Full HD
Жанры
Военные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам. Скрытый враг»