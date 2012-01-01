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Смерть шпионам!
1-й сезон
1-я серия

Смерть шпионам! (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2012, Смерть шпионам. Скрытый враг. 1 серия
Военные18+

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Сюжет

1943 год, в советский тыл немцы забрасывают диверсионную группу, набранную из советских военнопленных. Двое диверсантов — Беляев и Зайцев по собственному желанию сдаются нашей контрразведке и начинают сотрудничать с Александром Галимовым.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Военные

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Смерть шпионам!»